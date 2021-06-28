Engellilere acımasızca saldırmıştı! Ev hapsi verildi...

Beykoz Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfeye 21 Haziran 2021 günü 2 kişi geldi. İçlerinden biri, bankta oturan dernek başkanı Hasan Polat'a tehdit ve küfürler etti. Daha sonra da elinedeki sopayla Polat'a vurmaya başladı. Defalarca Polat'a vuran saldırganı büfe çalışanı durdurmaya çalıştı. Ancak saldırgan Polat'a vurmaya devam ederek tekmeleyerek banktan aşağı attı.

Yaşanan olayı gören başka bir engelli akülü aracıyla gelip Polat'a yardım etmek istedi. Ancak saldırgan bu kez ona yöneldi. Bu kişiye de defalarca tokat attı. İkinci bir saldırgan da Polat'a bağırarak elindeki piknik tüpü ile vurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, engellileri saldırganın elinden kurtardı. Sopalı saldırgan büfenin önüne gelen bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Dernek Başkanı Hasan Polat ve yanındaki 2 engelli vatandaş, adliyeye giderek şikayetçi oldu. Engelliler adliyeye giderek kendilerini darbeden şüpheliler hakkında duyurusunda bulundu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Yapılan suç duyurusunun ardından polis araştırma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen sopalı saldırgan Oğuzhan A. gözaltına alındı. Oğuzhan A'nın farklı suçlardan 24 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyet'teki sorgusunda olayın sebebi ile ilgili herhangi bir şey söylemediği belirtilen Oğuzhan A. adliyeye sevk edildi. Oğuzhan A., çıkarıldığı mahkemede ev hapsi verilerek adli kontrolle serbest kaldı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.