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Giriş Tarihi: 28.6.2021

Göbeklitepe çevresinde 11 yeni tepe daha

AA
Göbeklitepe çevresinde 11 yeni tepe daha
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin civarında birtakım önemli merkezler daha keşfettiklerini söyledi. "Mezopotamya" markasının tanıtımı için geldiği Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunan Ersoy, şunları kaydetti: "Artık Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Artık 12 tepe diyeceğiz. Büyük bir çalışma var, tamamlanmak üzere, eylülde tanıtımını yapacağız. 12 tepeyi dünya lansmanı şeklinde sunacağız." Göbeklitepe'nin dünyada çok popüler bir yer haline geleceğini vurgulayan Ersoy, "Hatta Güneydoğu'nun piramitleri diyebiliriz buna. Türkiye'nin eşi benzeri olmayan bir hazinesi olarak düşünüyoruz" diye konuştu
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Göbeklitepe çevresinde 11 yeni tepe daha
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