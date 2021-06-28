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Giriş Tarihi: 28.6.2021

İnsan kaçakçıları jandarmayla çatıştı

Özgür CEBE Özgür CEBE
İnsan kaçakçıları jandarmayla çatıştı

Siirt’te insan kaçakçıları, jandarma kontrol noktasındaki ekiplere ateş açtı. Çıkan çatışmada, kamyonun kasasında bulunan 84 göçmenden 2’si öldü, 10’u yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Köyü yakınlarında, kasası brandalı bir kamyon sürücüsü şüpheli hareketlerde bulununca, vatandaşlar jandarmayı aradı. Harekete geçen jandarmaya bağlı timler, kamyonu durdurmak için, yol üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Kamyon geldiğinde de megafonla "Dur" ihtarında bulundu. Ancak panikleyen şoför, kamyonu ekiplerin üzerine doğru sürdü. Bu sırada kamyondan ateş açıldı. Jandarma da karşılık verince çatışma çıktı. İnsan kaçakçılığı yapıldığı belirlenen kamyonda bulunan 84 göçmenden 2'si ölürken, 10'u da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Gece karanlığından istifade eden diğer göçmenler, yakındaki dere yatağına doğru kaçarak izini kaybettirirken, kamyon sürücüsü R.E. yakalandı. Göçmenlerin yakalanması için bölgeyi kuşatan komando timlerine, havadan İnsansız Hava Aracı ve helikopterler destek verdi.
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İnsan kaçakçıları jandarmayla çatıştı
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