Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Giriş Tarihi: 28.6.2021 08:54

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

AA
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 26 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında yer yer araç yoğunluğu oluştu.

Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşların duraklarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA