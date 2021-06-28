İstanbulkart HES Kodu eşleştirme işlemleri araştırılmaya başlandı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını sorunsuz kullanabilmeleri için HES kodu ile tanımlama yapılması gerekiyor. 1 Temmuz'da yasakların kalkacak olması ile birlikte Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanımı ise devam edecek. Koronavirüs salgını ile hayatımıza giren İstanbulkart HES Kodu eşleştirme nasıl ve nereden yapılır? Hayat Eve Sığar İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı!