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Giriş Tarihi: 28.6.2021 23:03

İstanbulkart HES Kodu eşleştirme nasıl ve nereden yapılır? Hayat Eve Sığar İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı!

İstanbulkart HES Kodu eşleştirme nasıl ve nereden yapılır? Hayat Eve Sığar İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı!

Koronavirüs salgını ile hayatımıza giren Hayat Eve Sığar uygulaması özellikle yasakların kalkmasına sayılı günler kala tekrar gündeme geldi. Birçok alanda kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bilindiği üzere HES kodu bilgisi olmayan kişilerin İstanbulkartları geçersiz oluyor. Ancak İstanbulkart HES Kodu eşleştirme yapan kişiler ise metrobüs, metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler. Hal böyle olunca; “İstanbulkart HES Kodu eşleştirme nasıl ve nereden yapılır?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Buna göre; Hayat Eve Sığar İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı ile İstanbulkart HES Kodu eşleştirme nasıl ve nereden yapılır?

İstanbulkart HES Kodu eşleştirme işlemleri araştırılmaya başlandı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını sorunsuz kullanabilmeleri için HES kodu ile tanımlama yapılması gerekiyor. 1 Temmuz'da yasakların kalkacak olması ile birlikte Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanımı ise devam edecek. Koronavirüs salgını ile hayatımıza giren İstanbulkart HES Kodu eşleştirme nasıl ve nereden yapılır? Hayat Eve Sığar İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı!

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA VE EŞLEŞTİRME EKRANI

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.

Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KART DOLUM MERKEZLERİNDEN DE YAPILABİLİYOR

İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamadı. Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri'nde de yapılabiliyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

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İstanbulkart HES Kodu eşleştirme nasıl ve nereden yapılır? Hayat Eve Sığar İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı!
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