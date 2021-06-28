İzmir'de bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 28 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 21-27 Haziran'da yapılan uygulama ve operasyonlarda; 7 gram esrar-skunk, 50 gram eroin, 7 kök kenevir, 1 gram sentetik kannabinoid, 75 gram metamfetamin, 35 ecstasy, 77 bin 739 sentetik ecza maddesi, 1 tüfek ve 18 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheliden 28'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 16'sı de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.