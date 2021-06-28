Jandarma yasa dışı hint keneviri ekimine baskın yaptı, bir kişi gözaltına alındı!

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Malatya'daki Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi'nde ikamet eden bir şüphelinin yasa dışı hint keneviri ekimi yaptığını tespit edince harekete geçti. Bugün saat 15.10 sularında adli makamlardan alınan arama kararı ile şüphelinin arazisinde arama yapıldı.

206 KÖK HİNT KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arazide yapılan arama sonucu 206 Kök Hint Kenevir Bitkisi ele geçirilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.