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Giriş Tarihi: 28.6.2021 22:30

Kayseri'de organize suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

AA
Kayseri'de organize suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla, 8'i ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan suç örgütüne üye olmak", "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma", "suçlu kayırma ve rüşvet" suçlarına karıştığı iddia edilenlerle ilgili soruşturma başlatmıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 22 Haziran'da 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 31 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Kayseri'de organize suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı
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