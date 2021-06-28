Son Kabine Toplantısı'nın ardından pek çok kısıtlama ile ilgili açıklama gelmişti. Bugün yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile ise, Kıraathaneler ve kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, oyun oynamak serbest mi? 2021 İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kahvelerde tavla, okey ve kağıt oyun yasağı bitti mi soruları yanıt buldu. Bilindiği gibi, Haziran'daki normalleşme kararında kahvelerde iskambil, tavla, kağıt ve oyun yasağı bulunuyordu.

KAHVELERDE OYUN SERBEST Mİ?

Kabine Toplantısı'nın ardından kahvelerde oyun oynamak serbest mi, oyun yasağı kalktı mı sorularına yanıt aranıyor. İşte, kahvehanelerde oyun yasağı ile ilgili son durum...