Kırıkkale’de 16 kilogram eroin ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor.

Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alan narkotik polisi tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada; zulalanmış halde 31 paket toplam ağırlığı 16 kilo 54 gram 68 miligram gelen eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına D.B. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.