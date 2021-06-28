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Giriş Tarihi: 28.6.2021 15:25

Kırıkkale’de 16 kilogram eroin ele geçirildi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de 16 kilogram eroin ele geçirildi

Kırıkkale’de şüpheli olarak durdurulan bir araçta 16 kilogram eroin ele geçirildi. Olayda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor.

Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alan narkotik polisi tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada; zulalanmış halde 31 paket toplam ağırlığı 16 kilo 54 gram 68 miligram gelen eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına D.B. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kırıkkale’de 16 kilogram eroin ele geçirildi
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