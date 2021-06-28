Kızı, üvey babasıyla kaçınca dehşet saçtı! 2 çocuğunu bıçaklayıp intihar etti

Anamur'da oturan Hatice Daver, ilk evliliğinin ardından 5 yıl önce Uğur H. ile birlikte yaşamaya başladı. İlk evliliğinden 2 çocuğu bulunan Daver'in, Uğur H.'den de 1 çocuğu oldu. Hatice Daver'in ilk eşinden olan kızı G.D. (18), 11 Nisan'da ortadan kayboldu. Uğur H.'nin de ortadan kaybolması üzerine Hatice Daver, 31 Mayıs'ta bir televizyon programına katılıp, kızının bulunmasını istedi.
KIZI ÜVEY BABASIYLA KAÇTI, DEHŞET SAÇTI
Program sırasında yayına bağlanan komşuları, kayıp kızla üvey babasının birlikte kaçtığını ileri sürdü. Duydukları karşısında şoke olan Hatice Daver, Anamur'a döndü. Bunalıma giren Hatice Daver, bugün saat 05.00 sıralarında Saray Mahallesi'ndeki evinde kızları M.D. (9) ile M.H.'yi (2) bıçakla yaraladı.
KENDİNİ ASARAK YAŞAMINA SON VERDİ
Polisi arayıp "Çocuklarımı öldürdüm" diye ihbarda bulunan Hatice Daver, ardından merdiven boşluğundaki demire bağladığı iple kendisini asıp intihar etti.