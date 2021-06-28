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Giriş Tarihi: 28.6.2021 18:04

Kızı, üvey babasıyla kaçınca dehşet saçtı! 2 çocuğunu bıçaklayıp intihar etti

DHA
Kızı, üvey babasıyla kaçınca dehşet saçtı! 2 çocuğunu bıçaklayıp intihar etti

Mersin'in Anamur ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Çıktığı televizyon programında birlikte yaşadığı Uğur H.’nin (37), ilk eşinden olan kızı G.D. (18) ile kaçtığını öğrenince bunalıma giren Hatice Daver (38), 2 kızını bıçaklayıp, kendini asarak yaşamına son verdi.

Anamur'da oturan Hatice Daver, ilk evliliğinin ardından 5 yıl önce Uğur H. ile birlikte yaşamaya başladı. İlk evliliğinden 2 çocuğu bulunan Daver'in, Uğur H.'den de 1 çocuğu oldu. Hatice Daver'in ilk eşinden olan kızı G.D. (18), 11 Nisan'da ortadan kayboldu. Uğur H.'nin de ortadan kaybolması üzerine Hatice Daver, 31 Mayıs'ta bir televizyon programına katılıp, kızının bulunmasını istedi.

KIZI ÜVEY BABASIYLA KAÇTI, DEHŞET SAÇTI

Program sırasında yayına bağlanan komşuları, kayıp kızla üvey babasının birlikte kaçtığını ileri sürdü. Duydukları karşısında şoke olan Hatice Daver, Anamur'a döndü. Bunalıma giren Hatice Daver, bugün saat 05.00 sıralarında Saray Mahallesi'ndeki evinde kızları M.D. (9) ile M.H.'yi (2) bıçakla yaraladı.

KENDİNİ ASARAK YAŞAMINA SON VERDİ

Polisi arayıp "Çocuklarımı öldürdüm" diye ihbarda bulunan Hatice Daver, ardından merdiven boşluğundaki demire bağladığı iple kendisini asıp intihar etti.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam



Olay yerine gelen ekipler, yaralı halde buldukları 2 çocuğu hastaneye götürdü. Hatice Daver'in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Kızı, üvey babasıyla kaçınca dehşet saçtı! 2 çocuğunu bıçaklayıp intihar etti
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