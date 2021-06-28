Kızı, üvey babasıyla kaçınca dehşet saçtı! 2 çocuğunu bıçaklayıp intihar etti

Anamur'da oturan Hatice Daver, ilk evliliğinin ardından 5 yıl önce Uğur H. ile birlikte yaşamaya başladı. İlk evliliğinden 2 çocuğu bulunan Daver'in, Uğur H.'den de 1 çocuğu oldu. Hatice Daver'in ilk eşinden olan kızı G.D. (18), 11 Nisan'da ortadan kayboldu. Uğur H.'nin de ortadan kaybolması üzerine Hatice Daver, 31 Mayıs'ta bir televizyon programına katılıp, kızının bulunmasını istedi.