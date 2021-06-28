Körfez’de hasat vakti

Yarımca Kirazı'nın değerini kaybetmemesi ve daha da arttırılması için çeşitli adımlar atan Körfez Belediyesi, yetiştiricilere teşvik ödüllerinin yanı sıra, fidan yardımları da yapıyor. Bu bağlamda Körfez Kaymakamlığı Tarım İlçe Müdürlüğü ile birlikte atılan önemli adımların ardından ilçede Kiraz'ın ilk mahsulü toplandı.

KÖRFEZ İÇİN "DEĞER"

Parlak kırmızı rengi ve iri tane yapısı ile Körfez için bir değer olan Yarımca Kirazının hasadı Kalburcu Köyünde üretici Remzi Yaman'ın bağında yapıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez İlçe Tarım Müdürü Semra Koşumcu ve beraberindekilerin katıldığı kiraz hasadı renkli görüntüler oluşturdu.

"KİRAZ BAĞLARININ SAYISINI ARTTIRACAĞIZ"

Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kiraz, bizim ve ilçemizin en önemli değerlerinden. Bu değerimizi korumak için önemli adımlar atıyoruz. Bu yılın ilk hasadını Remzi kardeşimizin bağında yaptık. Bu güzel bağda üreticimizin emeği çok. Kendisi tebrik ediyorum. Verdiğimiz desteklerle bu tür bağların sayılarını önümüzdeki yıllar arttıracağız" ifadelerinde bulundu.