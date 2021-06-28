Koronavirüs aşısı için sırası gelen, aşı randevusu alan pek çok kişi aşının yan etkilerine karşı araştırma yapıyor. Alerjik bünyeye sahip bireyler, kronik hastalığı olanlar aşının şiddetli yan etkileri olup olmadığını merak ediyor. Bu bağlamda koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir, Sinovac ve Biontech aşısının yan etkileri nelerdir soruları yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nın konu hakkında açıklamaları.

COVID-19 AŞISI SONRASI YAN ETKİLER NELER?

Koronavirüs aşıları hakkında yapılan klinik çalışmalarda ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. Aşılamanın ardından görülen yan etkiler genellikle hafif seyretmektedir. Sinovac ve Biontech aşılarında aynı yan etkiler gözlemlenmiştir. Bu belirtiler;