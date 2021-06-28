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Giriş Tarihi: 28.6.2021 15:32

Koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir? Sinovac ve Biontech aşısının yan etkileri nelerdir?

Koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir? Sinovac ve Biontech aşısının yan etkileri nelerdir?

Ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında her gün milyonlarca vatandaşın aşılama çalışmaları sürdürülüyor. Aşı hakkı tanımlanan ve aşı sırası gelen pek çok vatandaş, aşıların yan etkisi konusunda Sağlık Bakanlığı’nın ve uzmanların açıklamalarını takip ediyor. Bu nedenle, koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sinovac ve Biontech aşısının yan etkileri nelerdir, inaktif aşı yan etkileri neler gibi sorular, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarıyla yanıt buluyor.

Koronavirüs aşısı için sırası gelen, aşı randevusu alan pek çok kişi aşının yan etkilerine karşı araştırma yapıyor. Alerjik bünyeye sahip bireyler, kronik hastalığı olanlar aşının şiddetli yan etkileri olup olmadığını merak ediyor. Bu bağlamda koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir, Sinovac ve Biontech aşısının yan etkileri nelerdir soruları yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı'nın konu hakkında açıklamaları.

COVID-19 AŞISI SONRASI YAN ETKİLER NELER?

Koronavirüs aşıları hakkında yapılan klinik çalışmalarda ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. Aşılamanın ardından görülen yan etkiler genellikle hafif seyretmektedir. Sinovac ve Biontech aşılarında aynı yan etkiler gözlemlenmiştir. Bu belirtiler;

  • ateş
  • hâlsizlik
  • baş ağrısı
  • kas ağrısı
  • üşüme
  • kusma
  • ishal
  • enjeksiyon bölgesinde ağrı gibi hafif belirtilerdir.

AŞILARIN YAN ETKİSİ KAÇ GÜN SÜRER?

Aşıların olası yan etkilerine karşı aşı olan kişilerin enjeksiyon sonrası 15 dakika sağlık merkezinde kalması istenmektedir. Alerjik bünyeye sahip kişilerin ise yarım saat sağlık merkezi bahçesinde beklemesi önerilir. Nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır. Aşının etkileri genellikle gün içinde son bulur. Ancak enjeksiyon yerindeki ağrı 1-2 gün sürebilmekte ve kendiliğinden geçmektedir.

AŞININ YAN ETKİLERİ İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Aşının öngörülen hafif yan etkileri için evde müdahale yeterli olmaktadır. Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik, kızarıklık olduğunda enjeksiyonun yapıldığı kola yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmelidir. Soğuk uygulama yapılmalıdır. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Yorgunluk hissedilirse istirahat ve bol sıvı tüketimi önerilmektedir.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

AŞI SONRASI NE ZAMAN HEKİME BAŞVURULMALI?

Ateş, baş ağrısı, titreme, kas ve eklem ağrısı için istirahat, parasetamol ve sıvı tüketimi önerilir. Kusma ve ishal halinde de aynı adımlar uygulanmalı, sıvı ve gıda alınmayacak kadar kusma halinde mutlaka hekime başvurulmalıdır.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir? Sinovac ve Biontech aşısının yan etkileri nelerdir?
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