Küçükçekmece'de dehşet! Eski eşini defalarca bıçakladı

İddiaya göre K.E. eski eşini bıçakladıktan sonra ölmesi için başında bekledi. Kadının yardım çığlıkları üzerine mahallede yaşayanlar olaya müdahale etti. Önce balkondan saldırgana bir cisim atıldı. Daha sonra evlerinden ellerinde sopalarla çıkan bazı sokak sakinleri, K.E.'nin elindeki bıçağı yere atmasını sağladı.