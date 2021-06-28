Kumar operasyonunda yakalandı: Komiserin kolu ısırıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen iş yerlerini tespit etti. Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 5 farkı adrese operasyon düzenleyen ekipler, suçüstü yakaladığı 55 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 383 bin 500 lira para cezası uygulandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda kumar parası olarak kullanıldığı tespit edilen 5 bin 200 lira ve çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

SERBEST KALDILAR

Ahlak polisi, Bakımyurdu Caddesinde kumarhaneye çevrilen bir iş yerinin açılışının yapıldığı bilgisine ulaşınca hareket geçti. Yapılan şok baskında kumarhanenin işletmecisi olduğu ileri sürülen 4 kişiyle polis arasında arbede yaşandı. Şüphelilerden S.Y., kumar parasını elinde tutan Ahlak Büro Amirliği'nde görevli komiserin elini ısırdı. Kolundan yaralanan komisere, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri müdahale etti. Gözaltına alınan S.Y. (30), K.Y., (36), F.D. (29) ve H.T. (38), çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.