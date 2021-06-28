Adana'da acı olay! Minik Hatice yataktan düşerek hayatını kaybetti

Adana'da Suriye uyruklu bir çiftin 1 aylık bebekleri Hatice Halluf, yataktan düşerek kafasını çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılan Minik Hatice'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Baba Firaz Halluf'un yavrusunun cansız bedenini kucağında taşıma anı yürekleri dağladı.

YERE DÜŞTÜ

Olay 25 Haziran günü sabah 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriye'nin Halep kentinden 8 yıl önce Adana'ya gelen Semar (34) ve Firaz Halluf (36) çifti, 1 aylık bebekleri Hatice'yi yanlarına alıp emzirdikten sonra uyuya kaldı. Sabah saatlerinde duyduğu sese uyanan anne Semar Halluf, minik kızının düştüğün ve yerde hareketsiz yattığını görünce hemen eşini uyandırdı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Baba Firaz Halluf sağlık ekiplerini arayarak yardım çağırdı. 112 Acil ekipleri, minik Hatice'nin yaşamını yitirdiğini belirleyince Halluf ailesi yıkıldı. Minik Hatice Halluf'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından minik Hatice'nin cansız bedeni babası Firaz Halluf'a teslim edildi. Babanın yavrusunu kucağında taşıması yürekleri dağladı. Minik Hatice, gözyaşlarıyla toprağa verildi.