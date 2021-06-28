Muharrem ayı Aşure Günü ne zaman? Aşure ne zaman yapılır? Diyanet takvimi ile 2021 Aşure Günü tarihi!

Hicri Takvime göre Muharrem ayının 10. Günün Aşure Günü olarak adlandırılır. Miladi takvimde tarihler değişiklik gösterdiği için Aşure Günü her yıl 11 gün öne gelmektedir. Bu nedenle vatandaşlar Muharrem ayı Aşure Günü ne zaman, aşure ne zaman yapılır diye merak ediyor. İşte Diyanet takvimi ile 2021 Aşure Günü tarihi!

2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü, her yıl Muharrem ayının 10'uncu günü gerçekleşiyor. Muharrem ayı ise bu yıl 9 Ağustos'ta başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı dini günler takvimine göre bu yıl Aşure Günü 18 Ağustos'ta idrak edilecek.