Muharrem ayı Aşure Günü ne zaman? Aşure ne zaman yapılır? Diyanet takvimi ile 2021 Aşure Günü tarihi!

Hicri Takvime göre Muharrem ayının 10. Günün Aşure Günü olarak adlandırılır. Miladi takvimde tarihler değişiklik gösterdiği için Aşure Günü her yıl 11 gün öne gelmektedir. Bu nedenle vatandaşlar Muharrem ayı Aşure Günü ne zaman, aşure ne zaman yapılır diye merak ediyor. İşte Diyanet takvimi ile 2021 Aşure Günü tarihi!
2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure Günü, her yıl Muharrem ayının 10'uncu günü gerçekleşiyor. Muharrem ayı ise bu yıl 9 Ağustos'ta başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı dini günler takvimine göre bu yıl Aşure Günü 18 Ağustos'ta idrak edilecek.
AŞURE NE ZAMAN YAPILIR?
Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor. Ancak aşure Muharrem ayı boyunca yapılabiliyor.
MUHARREM AYI - AŞURE AYI NE ZAMAN?
Bu yıl Muharrem ayı 9 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de bitecek. Muharrem'in 10'uncu günü Aşure Günü olduğu için bu ay aynı zamanda Aşure ayı olarak da adlandırılıyor.
MUHARREM ORUCU HANGİ AYDA TUTULUR?
Muharrem orucu Muharrem ayı içinde tutulur. Bu oruç dinimizde müstehab kabul edilir. Ayın başında, sonunda veya ortasında (13,14,15. Günler) oruç tutulabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Yahudilere benzememek adına yalnızca 10. Gün oruç tutmamış, 10'uncu günden önceki gün oruca başlayıp bir sonraki gün orucu tamamlamıştır. Yani 9, 10, 11. Günlerde oruç tutmuş ve Müslümanların bu şekilde oruç tutmasını önermiştir. Yalnızca Aşure Günü oruç tutmak mekruh kabul edilmiştir.
AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?
Aşura ya da ashura olarak da bilinen Aşure Günü'nde pek çok önemli olay meydana gelmiştir. Aşura kelimesi Arapça'da "on" anlamına gelir. Muharrem ayının 10'uncu günü olması dolayısıyla bu isim verilir. Aşure günü yaşanan olaylar dolayısıyla bu günün çok özel ve kutsal olduğuna inanılır. Bu günde edilen dualar kabul olur, tutulan oruçlar ve yapılan ibadetler Allah katında daha çok rıza görür. Öte yandan Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişi nedeniyle bu gün aynı zamanda yas günü kabul edilir. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır.
AŞURE GÜNÜNDE YAŞANAN OLAYLAR NELER?
Bunlar; Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus'un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.