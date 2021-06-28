Murat Kalkan İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürü oldu

İzmir'de 4 yıldır Denetimli Serbestlik Müdürü olarak görev yapan Murat Kalkan'ın tayini İstanbul'a çıktı.

Önümüzdeki günlerde İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürü olarak göreve başlayacak olan Kalkan, İzmir'deki başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmişti. Denetimli serbestlik sürecinde olan hükümlüleri topluma yeniden kazandırmak için çok sayıda ulusal ve uluslararası projelere imza atan Kalkan, kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler ve STK'lar ile işbirliği içinde çalıştı. Yükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesinde teknolojinin etkin kullanılması, ağaçlandırma faaliyetleri, mesleki kurslar, kamu kurumlarının ve okulların boyama, onarım ve temizlik işleri, park ve bahçelerin bakımı gibi konularda çok sayıda proje gerçekleştirdi. Ayrıca düzenlenen kurslarla ve devletin hibe kredi destekleriyle çok sayıda hükümlü yeni bir meslek ve iş sahibi olma şansını yakaladı.