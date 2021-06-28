Kademeli Normalleşme sürecinde 21 Haziran tarihindeki kabine toplantısı sonrası gözler İçişleri Bakanlığı genelgesine çevrilmişti. Tedbirler kapsamında bir süredir hizmet veremeyen nargile kafelerin akıbeti bu noktada merak konusu haline geldi. Özellikle işletme sahipleri bu anlamda "Nargile kafeler açıldı mı, 1 Temmuz'dan sonra açılacak mı? Nargile kafeler açık mı? Nargile yasağı ne zaman kalkacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke çapında azalan vakalarla beraber yeni normalleşme adımları uygulamaya geçmişti. Buna göre; Nargile kafeler açıldı mı? İşte detaylar…