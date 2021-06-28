Nikahlar, nişanlar ve düğünler nasıl yapılacak konusu, İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesinin ardından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz itibarı ile geçerli olacak genelgeyi yayınlandı. Genelgede, düğünler, nişanlar ve nikahlar ile ilgili maddeler de yer aldı. Bu noktada, nikahlar ve düğünlerde kişi sınırı kalktı mı, yemek dağıtımı olacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

NİKAHLAR VE DÜĞÜNLERDE KİŞİ SINIRI SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, nişanlar, düğünler ve nikah merasimlerine ilişkin detaylar aktarıldı. Peki, nikahlar ve düğünler nasıl yapılacak? Nikahlar ve düğünlerde kişi sayısı sınırı kalktı mı, yemek ikrami yapılacak mı?

İşte, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi...