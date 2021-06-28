Otogarda bayram hareketliliği! Yoğunlukla birlikte bilet fiyatları da yükseldi

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala otogarlarda yoğunluk başladı. Pandemi dolayısıyla tedbirler kapsamında faaliyetlerine devam eden otobüs firmalarının yoğunluktan memnun olduğu gözlendi. Tedbirler dolayısıyla otobüslerde koltukların bir kısmının boş bırakılması ise bilet fiyatlarının artmasına neden oldu. Vatandaşlar bilet fiyatının yüksek olmasından yakınırken otobüs firmaları ise tedbirler ve otobüs giderlerinin bilet fiyatlarına yansıdığını söylüyor. En uzak mesafelerden olan İstanbul'dan Van'a gitmek isteyenler 250-300 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalırken İstanbul'dan İzmir'e bilet 150 lira, İstanbul Ankara arası ise 120 lira civarında satılıyor.