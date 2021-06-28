Pandemi kahramanlarına çifte nikah

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir yapılamayan nikahların normalleşme adımlarından sonra başlaması çiftleri ve yakınlarını mutlu etti. Pandemi nedeniyle aylardır nikahlarını erteleyen emniyet teşkilatından bir komiser ile ile bir polis memuru, sağlık teşkilatından iki hemşire ile hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Normalleşme süreci ile birlikte aylarca ertelenen nikahlar kıyılmaya başlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Feriköy Karakol Amiri Mahmut Esat Katıksız ile Ankarada özel bir klinikte hemşirelik yapan Hilal Karadeveli hayatlarını birleştirdiler Şişli Evlendirme Dairesinde aylar sonra Meliha Gündüz tarafından kıyılan nikahın şahitliğini Şişli Kaymakamı Ali Rıza Türkel ile Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan yaptı. Şişli Kaymakamı Ali Rıza Türkel, evlilik cüzdanını mutluluklar dileyerek Feriköy Karakol Amiri Mahmut Esat Katıksız'a teslim etti. Yuvayı erkeğin ayakta tutacağını eşinin ise yuvayı kuracağını belirterek ömür boyu sağlık ve güven içinde yaşamalarını diledi.

Aynı Evlendirme dairesinde kıyılan nikah ise Pandemiden dolayı iki yıldır ertelenen İstanbul Boğaziçi köprüsünde görevli Polis memuru Onur Özkaya ile Bezmialem Hastanesi'nde hemşirelik yapan Nalan Biçer arasında kıyıldı. Normalleşme sürecine girildiğinde nikahlarının kıyılmasından dolayı büyük bir rahatlık yaşadıklarını belirten Damat Onur. Nikah ve merasimleri yapamamaktan dolayı strese girdiklerini yaşadıkları pandemi nedeniyle bu streslerinin ikiye katlandığını şimdi derin bir oh çekttiklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle iki yıl boyunca nikahlarının kıyılmasını bekleyen Polis ve hemşire çiftler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırılmasının iş yüklerini hafifleteceğini de kaydettiler.