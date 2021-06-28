Piknik ve kamp yasak mı? Piknik alanlarında mangal serbest mi, mangal yasağı kalktı mı? Hafta sonu mangal ve piknik yapılır mı?

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan piknik, kamp ve mangal gibi etkinlikler için araştırmalar sürüyor. 1 Temmuz sonrasına ilişkin kararları içeren İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında piknik ve kamp yasak mı, piknik alanlarında mangal serbest mi ve mangal yasağı kalktı mı gibi sorular yanıt buldu. Bunun üzerine, sokağa çıkma yasaklarının kalktığı önümüzdeki hafta sonu pikniğe gitmeyi planlayan pek çok vatandaş hafta sonu mangal ve piknik yapılır mı diye araştırıyor. İşte mangal ve piknik yasaklarına ilişkin son durum.
PİKNİK YAPMAK SERBEST Mİ?
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan yasaklar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak. Bu kapsama park, bahçe, piknik ve mesire alanı, kamp alanı gibi yerler de dahil olacak. Buna göre, açık alanda piknik yapmak 1 Temmuz'dan itibaren serbest olacak.
MANGAL YASAĞI KALKTI MI?
Tam kapanma süreci ve sonrasında piknik ve mesire alanlarında ve sahillerde mangal yapmak yasaklanmıştı. Koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla birlikte kaldırılan yasaklar arasına mangal yasağı da dahil edildi. Yeni kararlara göre 1 Temmuz'dan itibaren piknik yerlerinde mangal yapılabilecek.
BU HAFTA SONU MANGAL YAPILIR MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasakları da dahil olmak üzere yasaklar 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle kaldırılıyor. Bu sebeple hafta sonu mangal yapmak isteyen vatandaşlar önümüzdeki hafta sonu piknik alanlarını ziyaret edebilir.
KAMP YAPMAK YASAK MI?
1 Temmuz Perşembe günü itibariyle kamp için ayrılan alanlarda kamp yapmak serbest olacak. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerimizle getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.