Ruslardan Bodrum’a 83 milyon dolarlık spor ve eğlence kompleksi yatırımı yapılacak

Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik işbirliği çerçevesinde yatırımlarda gelmeye başladı. Rus yatırımcılar tarafından Bodrum'da 83 milyon dolarlık dev spor ve eğlence merkezi yatırımı hayata geçirileceği kaydedildi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Rusya-Türkiye İş Konseyi (Rusya tarafı) Başkanı Ahmet M. Palankoyev, söz konusu yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Palankoyev, Bodrum Arena ismini alacak dev kompleksin, DEİK Rusya-Türkiye İş Konseyinin aktif desteği, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) iş birliğiyle kurulan Sportİnvest Bodrum AŞ tarafından hayata geçirileceğini söyledi.

Toplamda 75 bin metrekarelik alana kurulacak dev spor ve eğlence kompleksinin 5 ay içerisinde inşaatının başlayacağını dile getiren Palankoyev, komplekste hokey pistleri, halka açık paten alanları, gösteri merkezi, kongre, konferans ve sergi salonları, spor mağazaları, yemek alanları gibi bölümlerin bulunacağını anlattı.

Palankoyev, "Kompleks; hokey, artistik patinaj, diğer buz disiplinlerinde spor yarışmaları düzenlemek, ayrıca kitlesel kültür, eğlence etkinlikleri, bilimsel ve halka açık toplantılar ve kongreler, sergiler ve sunumlar düzenlemek amacıyla yıl boyunca hizmet vermesi için tasarlandı. Komplekste konserler ve açık hava etkinlikleri de düzenlenebilecek" dedi.

SPOR TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Ahmet Palankoyev, komplekste 300 kişinin istihdam edileceğini belirterek, şu detaylı bilgileri verdi:"15 ayda tamamlayıp hizmete almayı planladığımız Bodrum Arena, Türkiye'nin ve Bodrum'un spor turizmine katkı sağlayacak. Türkiye'de özellikle kış sporları ile ilgili bu gibi salonlara ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Rus turistlerin de son zamanda radarına giren Bodrum'da böyle bir yatırımın yapılması hem ülkeler hem de ülke vatandaşları için çok önemli. Proje kapsamında ayrıca buz hokeyi, buz pateni ve diğer buz sporlarıyla ilgilenen gençlerin eğitim alabileceği bir okul açmak istiyoruz".

Palankoyev, proje kapsamında 600 yataklı bir otel kompleksi, spor salonu, spor tıbbı merkezi ve olimpik yüzme havuzu da inşa edileceğini söyledi.

BENZERSİZ VE YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP OLACAK

Palankoyev, Bodrum Arena'nın benzersiz ve yüksek teknolojiye sahip bir tesis olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Projenin uygulanmasında 'yeşil bina' standartları çevreye özen göstererek uygulanacak. Dünyada benzeri olmayan inşaatta son teknolojiler kullanılacak. Mesela 130 metre genişliğe sahip tek açıklıklı ahşap kirişler yapının temelini oluşturacak. Bu teknolojinin kullanılması, inşaat süresini önemli ölçüde azaltmaya ve işletme maliyetlerini düşürmeye yarayacak. Bu teknoloji, çevreye duyarlılık, modern tasarım ve maksimum sayıda ışık ve ses ekipmanını barındırma yeteneği açısından mevcut metal çerçeve yapılarından farklıdır."