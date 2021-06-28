Sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis

Diyarbakır'da görev yaptığı tarihte sıfır değeri 2 Milyon TL olan ultra lüks marka aracının yıllık ÖTV, MTV, Kasko ve Sigorta gibi masrafları çok yüksek olan hakim Mesut Karadağoğlu, Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne başvurup aracını trafikten çektirdi. Yasa gereği kişi aracını trafikten çektirirse tüm vergilerden muaf tutuluyor. Ancak uyanık hâkim önce 23 LK ***, bir süre sonra da 06 HZS ** plakayı araca takıp trafiğe çıktı. Lojmandan çıkan hakim seyir halindeyken ikiz plaka kullanan bir araç olduğuna dair polise ihbar gidince araç durduruldu. Plaka ile aracın birbiriyle uyumsuz olduğu belirlendi ve aracın bir süre önce trafikten çekildiği ortaya çıktı. Hâkim Karadağoğlu'nun, adına kayıtlı lüks aracı iki yıl önce noterden başka bir kişiye devretmesine rağmen kullanmaya devam ettiği bildirildi.

İKİ FARKLI ARACIN PLAKASINI LÜKS ARACA TAKMIŞ

Araca taktığı sahte plakadan birinin aslında 2013 model orta sınıf bir araca ait olduğu, diğer ikinci plakanın da 2012 model alt sınıf bir araç plakası olduğu tespit edildi. Kriminal Polis Laboratuvarında incelemeye alınan iki plakanın mühür izlerine bakıldığında hâkim tarafından sahte olarak düzenlendiği rapor edildi. Plakaların aldatma kabiliyetine haiz olması nedeniyle Hakim Mesut Karadağoğlu hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

SATIŞ İLANI İÇİN TAKTIM

Duruşmaya katılan sanık hâkim, ailesinin oto galericilik yaptığını, vergi masrafları çok yüksek olunca aracı trafikten çektiğini belirterek, "Araç atıl ve kullanmadığımız bir araçtı. Satmaya karar verince fotoğraflarını çekip ilana koyduk. İthal araç olduğu için üzerinde bir gümrük şerhi bulunmadığı anlaşılsın diye bu plakaları takıp fotoğrafını çektik. Plakaları sökerken kaportada hasar oluşmasın diye aracı otoparktan çıkarıp sanayiye götürmek istedim. Adliye lojmanlarına girdiğim sırada plaka sisteminden olumsuz uyarı verilince polisler gelip tutanak tuttu. Beraatımı istiyorum" dedi. Tutanak da imzası bulunan ve tanık olarak dinlenen iki trafik polisi, "PTS'ye (Plaka Tanıma Sistemi) yansıyan ikiz plaka anonsu yapılınca olay yerine gittik. Şahıs bize hakim kimliğini gösterince birlikte karakola gidip işlemlere devam ettik. Araca takılı plakalı elle sökemeyince sanayiye götürüp söktürdük" dediler.

HAKİME GÜZELLİK YAPAYIM DEDİM

Sanayide esnaflık yapan İ.K ise duruşmadaki ifadesinde, "Hakim bey aracı bakım için getirdiğinde plakası yoktu. Bende işi bitince bagajda bir plaka gördüm ve kendisine güzellik olsun diye araca taktım. O da aracı almaya geldiğinde, 'Bu plaka bu aracın değil neden taktın' dedi. Bende silikonu yeni yapıştırdığım için 'Hemen sökeyim' dedim. O da 'Zamanım yok işim var. Sonra sökeriz' diyerek çıkıp gitti" dedi.

SATIŞ İLANI YOK SAVUNMASI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK

Mahkeme, sanık hâkimin her ne kadar ifadesinde satış ilanı için araca plakaları takıp fotoğraf çektirdiğini iddia etmiş olsa da, fotoğraf ve satış ilanını gösteren bir delil bulunmadığına dikkat çekti. Mahkeme, sanığın vergi giderlerinin yüksek oluşu nedeniyle aracı trafikten çektirdiğini, ardından da araca ait olmayan iki aynı sahte plakayı takarak yeniden trafiğe çıktığını vurguladı.

Savunmasına suçtun kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmediğini belirten mahkeme, hakim Mesut Karadağoğlu'nu "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme sanığın duruşmadaki olumlu tavırları ve kişilik özelliklerini de dikkate alarak cezasını 1 yıl 8 aya indirip 5 yıl süreyle erteledi.