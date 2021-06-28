Çok sayıda şans oyunu meraklısının heyecanlı bekleyişi, 27 Haziran 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından çarşamba ve pazar olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 27 Haziran MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI | 27 HAZİRAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

27 Haziran Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından Şans Topu sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.

İşte, Şans Topu sonuçları ve bugünün kazanan numaraları...