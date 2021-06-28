Sinema salonları ve tiyatrolar açıldı mı, açık mı? Tiyatrolar ve sinemalar ne zaman açılacak, 1 Temmuz’da açılıyor mu?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 1 Temmuz sonrasına ilişkin kararlar belli olurken sinema salonlarının açılacağı tarih de netleşti. Sinema salonları ve tiyatrolar açıldı mı, açık mı sorusuna yanıt arayan pek çok kişi genelgeyi inceliyor. Kovid-19 tedbirlerine ilişkin güncellemelerin yer aldığı genelgede, tiyatrolar ve sinemalar ne zaman açılacak, 1 Temmuz'da açılıyor mu gibi sorular da yanıt buluyor.

SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kovid-19 tedbirleri kapsamında girilen tam kapanma ve kademeli normalleşme süreçlerinde sinema salonları bulaş riskini önlemek adına kapatılmıştı. Vaka sayılarının düşmesi ve aşılama oranının artması sonucu dün yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sinema salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılmasına karar verildi.