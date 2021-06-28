Sokak ortasında dehşet saçtı! Ölümünü izlemek için başında bekledi

Olay Küçükçekmece ilçesine bağlı Sultan Murat Mahallesi 2. Şen Sokak'ta saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre E.O. isimli kadın, sokakta yürüdüğü sırada 3 yıl önce boşandığı eski eşi K.E.'nin bıçaklı saldırına uğradı. Saldırgan koca, bir zamanlar hayatı paylaştığı eşini karnından ve bileğinden bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra ölümünü izlemek için başında beklemeye koyuldu.

Bu esnada talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri soluğu sokakta aldı. Çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaşan saldırgan koca K.E., saldırıda kullandığı bıçağı sokağa fırlatarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bu esnada kan kaybeden kadının yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar tarafından kan kaybının azaltılması için tampon yapılan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. K.E. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAN AKIŞI DURMUYORDU



Yaralı E.O.'ye ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini Emre Albayrak "Ben o saatte uyuyordum, kadının çığlıklarını duyunca hemen sokağa atladım. Kanlar içerisinde yerde yatıyordu başında bir adam bekliyordu. Ne olduğunu anlamadım, kadının eli çok kesilmişti, fazla kan kaybediyordu. Kadın kaybı azalsın diye tampon yapıp ambulansı bekledim. O sırada kalabalık olunca adam kaçmaya başladı. Ambulans kadını götürdüğünde durumu çok kötüydü" dedi.