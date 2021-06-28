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Giriş Tarihi: 28.6.2021 14:46

Sokak ortasında dehşet saçtı! Ölümünü izlemek için başında bekledi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Sokak ortasında dehşet saçtı! Ölümünü izlemek için başında bekledi

İstanbul Küçükçekmece’de sabahın ilk saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre E.O. isimli kadın, 3 yıl önce boşandığı eski eşi K.E. tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Eşinin baş ucunda ölmesini beklemeyen K.E., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, ağır yaralı durumdaki kadın ise ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi yapan Emre Albayrak “Kan akışı durmuyordu, ben tampon yapıp ambulansı bekledim ağır yaralıydı” dedi.

Olay Küçükçekmece ilçesine bağlı Sultan Murat Mahallesi 2. Şen Sokak'ta saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre E.O. isimli kadın, sokakta yürüdüğü sırada 3 yıl önce boşandığı eski eşi K.E.'nin bıçaklı saldırına uğradı. Saldırgan koca, bir zamanlar hayatı paylaştığı eşini karnından ve bileğinden bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra ölümünü izlemek için başında beklemeye koyuldu.

Bu esnada talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri soluğu sokakta aldı. Çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaşan saldırgan koca K.E., saldırıda kullandığı bıçağı sokağa fırlatarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bu esnada kan kaybeden kadının yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar tarafından kan kaybının azaltılması için tampon yapılan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. K.E. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAN AKIŞI DURMUYORDU

Yaralı E.O.'ye ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini Emre Albayrak "Ben o saatte uyuyordum, kadının çığlıklarını duyunca hemen sokağa atladım. Kanlar içerisinde yerde yatıyordu başında bir adam bekliyordu. Ne olduğunu anlamadım, kadının eli çok kesilmişti, fazla kan kaybediyordu. Kadın kaybı azalsın diye tampon yapıp ambulansı bekledim. O sırada kalabalık olunca adam kaçmaya başladı. Ambulans kadını götürdüğünde durumu çok kötüydü" dedi.

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Sokak ortasında dehşet saçtı! Ölümünü izlemek için başında bekledi
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