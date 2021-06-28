Son dakika: Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kızdan kan donduran sözler: Herkesi öldürecektim

"BU CİNAYETİ BİR YILDIR PLANLIYORDUM"

Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi E.N.O.'nun Çorlu Devlet Hastanesi'nde psikolog eşliğinde ifadesi alındı. Üvey annesinden nefret ettiğini ve bir yıldır da öldürmeyi planladığını anlatan E.N.O., "Ben yaptım. Kendisinden nefret ediyordum. Bu cinayeti bir yıldır planlıyordum. Olay günü takım sandığından İngiliz anahtarını alıp başına vurdum. Daha sonra evden çıktım. Herkesi öldürecektim ama üvey annemi öldürdükten sonra insan öldürmenin bu kadar kolay olmadığını anladım" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N.O., çıkarıldığı mahkemede, 'Annesini kasten öldürme' suçundan tutuklandı.