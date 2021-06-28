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Giriş Tarihi: 28.6.2021 17:37 Son Güncelleme: 28.6.2021 17:56

Son dakika: Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kızdan kan donduran sözler: Herkesi öldürecektim

DHA
Son dakika: Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kızdan kan donduran sözler: Herkesi öldürecektim

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün kan donduran bir olay meydana geldi. 13 yaşındaki E.N.O, üvey annesi Z.O'yu İngiliz anahtarı ile başına vurup 2 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan genç kız, üvey annesinden nefret ettiğini belirterek, bu cinayeti bir yıldır planladığını itiraf etti. 13 yaşındaki E.N.O, "Herkesi öldürecektim ama üvey annemi öldürdükten sonra insan öldürmenin bu kadar kolay olmadığını anladım" dedi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki korkunç olay, Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan fabrika işçisi İ.O., sabah eve gelip uyudu. Saat 10.00 sıralarında uyanan İ.O., eşi Z.O.'nun bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

EŞİNİ ODADA KANLAR İÇİNDE HAREKETSİZ BULDU

Kapıyı kıran İ.O., eşini odada kanlar içinde hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 2 yerinden bıçaklanan ve başında sert cisimle vurulan Z.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Z.O.'nun cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

OLAY YERİNDE BIÇAK VE İNGİLİZ ANAHTARI BULUNDU

İ.O.'nun evde olmadığı tespit edilen kızı E.N.O. için arama çalışmaları başlatıldı. Bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan bir taksici, Çorlu'dan aldığı kız çocuğunun şüpheli hareketlerde bulunduğu yönünde ihbarda bulundu. Polis, taksiyi İstanbul Silivri'de durdurup E.N.O.'yu gözaltına aldı. E.N.O.'nun çantasında olayda kullandığı bıçak ve İngiliz anahtarı bulundu.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

"BU CİNAYETİ BİR YILDIR PLANLIYORDUM"

Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi E.N.O.'nun Çorlu Devlet Hastanesi'nde psikolog eşliğinde ifadesi alındı. Üvey annesinden nefret ettiğini ve bir yıldır da öldürmeyi planladığını anlatan E.N.O., "Ben yaptım. Kendisinden nefret ediyordum. Bu cinayeti bir yıldır planlıyordum. Olay günü takım sandığından İngiliz anahtarını alıp başına vurdum. Daha sonra evden çıktım. Herkesi öldürecektim ama üvey annemi öldürdükten sonra insan öldürmenin bu kadar kolay olmadığını anladım" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N.O., çıkarıldığı mahkemede, 'Annesini kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Son dakika: Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kızdan kan donduran sözler: Herkesi öldürecektim
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