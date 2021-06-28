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Giriş Tarihi: 28.6.2021 09:22

Sulama kanalları bile kurmuş! Suçüstü yakalandı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sulama kanalları bile kurmuş! Suçüstü yakalandı!

İstanbul’da sulama kanalları kurularak bahçesinde Hint Keneviri yetiştirilen lüks bir villaya uyuşturucu baskını yapıldı. 185 kök Hint Keneviri ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Beylikdüzü'nde lüks bir villanın ışıklarının düzenli olarak açık olduğunu, bahçenin köşesinde özel sulama kanalları bulunduğunu ve bahçe içerisinde dikili vaziyette Hint Keneviri ekimi yapıldığını tespit etti. Lüks villanın bahçesinde yapılan kontrollerde; ağırlığı 10 kilo 250 gram gelen 185 kök Hint Keneviri ele geçirildi. A.K. (45) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Sulama kanalları bile kurmuş! Suçüstü yakalandı!
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