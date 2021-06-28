Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 27 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından salı, perşembe ve pazar olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 27 Haziran MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!
27 Haziran Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti.
Süper Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;
Süper Loto 27 Haziran çekilişi yapıldı ve kazanan numaralar belli oldu. İşte, haftanın kazanan numaraları...
Süper Loto çekilişinin sonuçları sabah.com.tr'de.
SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.