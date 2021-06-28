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Giriş Tarihi: 28.6.2021 10:16

Susturuculu çeteye suikast operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
Susturuculu çeteye suikast operasyonu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; suç örgütlerine ve çetelere susturuculu suikast silahları ve silah susturucuları satan bir çeteyi çökertti.

Operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul Organize Polisleri; silahlı çetelere ve suç örgütlerine susturuculu suikast silahları ve satışı yasak olan silah susturucuları satan bir çeteyi tespit etti. Çete üyeleri fiziki takiple izlendi. İki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun düzenlendiği adreslerde 10 ruhsatsız tabanca; silah susturucuları ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Çete üyelerinin uçlarına susturucular takılmış olan silahları internet üzerinden "Suikast Silahları" olarak satmaya çalıştıkları iddia edildi. Çete üyelerinin kuru sıkı silahları namlularını açarak gerçek silaha çevirdikleri ve bunun karşılığında da ücretler aldıkları saptandı. Adam yaralama, tehdit, gasp, yağma ve suç örgütü üyeliği suçlarından sabıkaları bulunan dört çete üyesi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. El konulan silahlar ve diğer suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.

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Susturuculu çeteye suikast operasyonu
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