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Giriş Tarihi: 29.6.2021 00:29 Son Güncelleme: 29.6.2021 00:43

TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi! Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi! Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi

Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü üzerinde içinde 20 işçinin olduğu servis midibüsü devrildi. Kazada 4 işçi yaralandı.

Kaza, 00.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçiden çıkan ve kargo çalışanlarının içinde bulunduğu 20 kişiyi taşıyan servis minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.



4 YARALI
Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüste bulunanlar kendi çabalarıyla çıkarken kazada 4 işçi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi! Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi | Video


TRAFİK OLUŞTU
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen midibüs uzun süren çalışmaların sonucunda yoldan kaldırıldı. Yolun açılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi! Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi
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