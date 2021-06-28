Kaza, 00.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçiden çıkan ve kargo çalışanlarının içinde bulunduğu 20 kişiyi taşıyan servis minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.





4 YARALI

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüste bulunanlar kendi çabalarıyla çıkarken kazada 4 işçi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi! Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi | Video



TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen midibüs uzun süren çalışmaların sonucunda yoldan kaldırıldı. Yolun açılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.