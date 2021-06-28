Urfa sıra geceleri yeniden başladı

Nahrin Konuk evi İşletmecisi İbrahim Halil Sarısu, "2 yıldır covid 19 olayı tüm turizm faaliyetleri ciddi oranda bir düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan programdan sonra tekrardan çok yoğun rezervasyonlar olmaya başladık. Özellikle Şanlıurfa'da kültürel ve sosyal bir faaliyet olan 'Urfa sıra geceleri' Turizm'in vazgeçilmez bir parçası olarak tekrar yoğun olarak başladı. 1 Temmuz itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan dolayı çok yoğun rezervasyon almaya. başladık. Önceki yılları aramayacağını düşünüyoruz. Turizm tesislerine baktığımızda yoğun taleplere gelmeye başladı. Narin konukevi olarak son günlerde yaptığımız sıra geceleri diğer konaklama hizmetlerinde yeni yeni bir yoğunluk yaşamaya başladık. Sıra Geceleri için özellikle Almanya, Fransa, Rusya, Belçika, İngiltere gibi ülkelerden sık sık misafir ağırlamaya başladık. Göbeklitepe'nin 2019 yılındaki tanıtımından dolayı yoğun bir Turizm tanıtım olmuştu." diye konuştu.

BELÇİKA DAN SIRA GECESİ İÇİN GELDİLER

Belçika'da yaşayan Metin Yıldırım, "Yurtdışında yaşıyoruz ömrümüzün hepsi yurtdışında geçti biz Belçika dan Urfa sıra gecesi için ailece geldik. Güzel bir gece gerçekten harika ortam, her şey güzel böyle güzel. Çok eğleniyoruz, çok güzel geçiyor gerçekten müzisyenler çok başarılı ve çok güzel yorumluyorlar, parçaları takip ediyorum özelikle sanatçı İbrahim Halil Bulut'u çok beğendim. Sıra gecesi ekibi de çok başarlı her şey çok güzel." diye konuştu