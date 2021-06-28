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Giriş Tarihi: 28.6.2021 10:10

Uyuşturucu tacirlerine bir haftada 114 operasyon yapıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Uyuşturucu tacirlerine bir haftada 114 operasyon yapıldı

Adana polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Son bir haftada yapılan 114 operasyonda gözaltına alınan 145 kişiden 18’i cezaevine konuldu.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler 21-27 Haziran tarihleri arasında kentin değişik adreslerinde gerçekleştirdiği operasyonda 145 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu satıcılarının ev, işyerleri ve üst aramalarında yapılan aramalarda 2 kilo 70 gram sentetik kannabinoid, bin 063 adet uyuşturucu hap, 243 gram metamfetamin, 146 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 82 gram eroin, 67 gram esrar, 56 kök kenevir, 10 gram afyon sakızı, 1 gram kokain, 4 tabanca, 2 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 11'ine ise adli kontrol şartı uygulandı.

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Uyuşturucu tacirlerine bir haftada 114 operasyon yapıldı
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