Uyuşturucu tacirlerine bir haftada 114 operasyon yapıldı

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler 21-27 Haziran tarihleri arasında kentin değişik adreslerinde gerçekleştirdiği operasyonda 145 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu satıcılarının ev, işyerleri ve üst aramalarında yapılan aramalarda 2 kilo 70 gram sentetik kannabinoid, bin 063 adet uyuşturucu hap, 243 gram metamfetamin, 146 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 82 gram eroin, 67 gram esrar, 56 kök kenevir, 10 gram afyon sakızı, 1 gram kokain, 4 tabanca, 2 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 11'ine ise adli kontrol şartı uygulandı.