Van Valisi Bilmez'den Vanlılara aşı çağırısı: Başarı sağlayamazsak bazı kısıtlamalara gidebiliriz

"HİNDİSTAN VARYANTI İLİMİZDE TESPİT EDİLDİ"

İl genelinde aşı stokuyla ilgili bir problemin bulunmadığını vurgulayan Bilmez, Türkiye'nin aşı problemi bulunmayan nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi. Bilmez, şunları dile getirdi: "Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları iyi sonuç verdi. Van'da günde 25 bin kişi aşı olmak isterse bunları aşılayacak hem ekibimiz var hem de aşımız var. Hindistan varyantı da ilimizde tespit edildi. 8 vakamız var. Aşı konusunda gayret göstermemiz lazım. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermemesinden dolayı aşılamada geri kalıyoruz. Aşılamada günlük 12 bin kişiyi bir türlü geçemedik. Hafta sonları dört bin civarında aşı yapabiliyoruz."