Yasak aşk cinayeti! 'İçim rahatladı'

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazide bir kişinin ölü olarak yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan şahsın Abdullah Mansur El Kaddas (24) olduğunu belirledi.