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Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyadan YKS soru yorumları: ÖSYM YKS soruları nasıldı, TYT - AYT zor muydu yoksa kolay mıydı? 2021 YKS soru yorumları burada!
Giriş Tarihi: 28.6.2021 07:36 Son Güncelleme: 28.6.2021 07:43

Sosyal medyadan YKS soru yorumları: ÖSYM YKS soruları nasıldı, TYT - AYT zor muydu yoksa kolay mıydı? 2021 YKS soru yorumları burada!

Sosyal medyadan YKS soru yorumları: ÖSYM YKS soruları nasıldı, TYT - AYT zor muydu yoksa kolay mıydı? 2021 YKS soru yorumları burada!

Yükseköğretim Kurumu Sınavları’na katılım gösteren binlerce öğrenci YKS soruları yorumları ile ilgili olarak YKS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı merak ediyor. Üniversite sınavının ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi sınavın sona ermesinin ardından TYT soruların zorluğu ve kolaylığı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Sorular, ÖSYM'nin konu dağılım kriterlerine ve müfredata uygun bir şekilde hazırlanıyor. Sınav biter bitmez sosyal medyada hesaplarından soru yorumları gelmeye başladı. Peki YKS TYT sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte sosyal medya üzerinden yapılan 2021 YKS soruları yorumları

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu bugün başladı. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyenler YKS soruları ile ilgili yorumları es geçmezken YKS zor muydu, kolay mıydı, YKS soru yorumları nasıl araştırması yapıyor. Her sene olduğu gibi bu senede birbirinden farklı sorular gelmesi sınava giren adayların sosyal medya hesaplarında yorumlaşmasına sebep oldu. Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT sınavı 135 dakika sürdü. Peki YKS TYT sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 YKS soruları yorumları

YKS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Her sene üniversite hayallerini gerçekleştirmek için düzenlenen üniversite sınavının ilk ayağı olan YKS TYT'ye Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 2 buçuk milyon aday girdi. Bu kapsamda, saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı. YKS sonrası sosyal medyada AYT, TYT ile ilgili yorumlarda gelmeye başladı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan YKS soruları yorumları şöyle;

YKS YORUMLARI: YKS AYT TYT ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

2021 YKS SINAV YORUMLARI

Zeki çevik ahlaklı

@hasbel_keder

Yks tayfa turkce sorulari cok zordu dicek simdiden yaziyim

Can Average Enjoyer

@canyenidir

Sınav çok iyi geçti ilk 30 dakikada tüm soruları yaptım çıktım çalışsaydınız #YKS #yks2021

sedanur arar
@Sedararr4
Bir kaç saat sonra kesin herkes paragraflardan şikayet edecek bak demedi demeyin #yks2021

frankie.

@painofrankie

Sınavdan çıkan herkese geçmiş olsun. Emeklerinizin karşılığını alırsınız inşallah. Bu sınav kötü bile geçtiyse unutmaya çalışın çünkü lisans okumak istiyorsanız sizin için AYT çok önemli. Tekrardan geçmiş olsun. #yks2021

Erennn

@_theren

YKS'ye gireceğiz TYT'den kork TYT'ye girdik problemlerden kork paragraflardan kork hadi onları geçtik AYT'ye girdik bu sefer mat 2 den kork edebiyattan kork kork kork ne lan bu kork #yks2021

ÖSYM CAPS

@osymcapss

Türkçe sorularını Ahmet Mithat Efendi hazırlamış gibiydi. #yks2021

Calo

@haymaniaplus

Türkçede niye sürekli 2 şık arasında kaldım ya

#yks2021

@iam_elfi

Agalar sınav twiti atmak için geldim atıp geri gitçem #yks2021

Boşver Kübra

@bosverrkubra

#yks2021 yanlışlıkla üni kazandım galiba o ne güzel sınavdı öyle yiğidim

Rumeysa ÇELEBİ

Eleyici bir sınavdı ve galiba elenenler arasında ben de varım #yks2021

aurora

@yaarennkoca

akışı bozan cümle neydi nokur biri söylesin ya #yks2021

scofield

@tinercimayki

matematik netim dolardan daha düsük gelicek galiba #yks2021 #tyt2021 #yks21

Ayça

@withyazgi

fen hariç süper geçti bu kadar kolay beklemiyodum #yks2021

irem

@merilozoff

sınavdan çıktım eve gidiyorm cerrahpasa garanti bu arada

#yks2021

mery

@merymerss

sosyal çok basitti valla laf ettim 3 4 senelik bilgilerimle çözdüm bilgiye de gerek yoktu aslında ya da ben salladım #yks2021

SUAT

@suatuncer

Turkce gecen senelere oranla nispeten daha kolaydi paragraflar normaldi yani bir KPSS degil. Ama Matematik, MSÜ sorulari gibi gorsellere ve uzun sorulara yer verildi. Yani sure yetmiyordu hicbir şekil dhhdhd

#tyt2021 #yks2021

ezgi

@ezgiiucaar

sınavım o kadar iyi geçti ki yarınkine girmeme gerek bile yok kesin geliyor veterinerlik sonunda aldık emeklerimizin karşılığını #yks2021 #şükürmoment

yusuflazmik retikulum

@ysufozttr

Türkçeyi baya güncellemişler geçen yıldan çok daha kolaydı

#yks2021

ceyMTereyağıTropik içecek

@ceydssrt

Herkes soruların oyalayıcı oldupunu söylüyor ya zaten az zaman veriyorsunuz bari şunu yapmayın of neyse oyalayıcıysa herkese oyalayıcı diyeceğim de öyle olmuyor işte #yks2021

YKS TYT sınav yorumları geldikçe haberimize eklenecektir…

2021 YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021 YKS soruları, cevapları, sınavdan sonra ÖSYM AİS sayfasında ve ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlanacak. 2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor. AİS sayfasında tüm sorular belirli bir süre içinde gösterilirken, ÖSYM'nin web sitesinde soruların sadece yüzde 10'u gösterilecek.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

GEÇEN YIL ADAYLARIN YKS AYT YORUMLARI

Sorular zor falan değildi yaşıtlarım. Çalışsaydınız. Absürd hiçbir soru yoktu

Din kültürü oyle zordu ki uhud savaşında tepeyi terk eden okçular bile çözemezdi..

Matematik soruları rezaletti çalışan 35 40 arası net yapardı.

O kadar yazar eser ezberledim ya bari birtane çıksaydı

sandığımdan daha kolaydı çok şükür

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Sosyal medyadan YKS soru yorumları: ÖSYM YKS soruları nasıldı, TYT - AYT zor muydu yoksa kolay mıydı? 2021 YKS soru yorumları burada!
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