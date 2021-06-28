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Giriş Tarihi: 28.6.2021 16:24 Son Güncelleme: 28.6.2021 16:26

Zonguldak'ta acı olay: 'Ne olur ölme baba!'

DHA
Zonguldak'ta acı olay: 'Ne olur ölme baba!'

Ereğli'de yolda rahatsızlanıp yere düşen İbrahim Taş (56), hayata döndürülmeye çalışıldığı sırada, yanındaki kızı, "Ne olur ölme" diye ağladı. Hastaneye kaldırılan Taş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yürekleri yakan olay, öğle saatlerinde, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda meydana geldi. Kızıyla kaldırımda yürüyen İbrahim Taş, rahatsızlanıp yere düştü. Kalbi duran ve başını kaldırıma vuran Taş için sağlık ekiplerine haber verildi.

Taş'a ilk müdahaleyi, bu sırada yoldan geçen polis memuru Niyazi Can ve çevredekiler yaptı. Kalp masajı ve suni teneffüsle hayatta tutulmaya çalışılan Taş'ın yanındaki kızı ise gözyaşlarını boğuldu.

Babasına "Ne olur ölme" diye seslenen kızı, bir yandan da cep telefonuyla yakınlarını arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Taş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam

Taş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Zonguldak'ta acı olay: 'Ne olur ölme baba!'
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