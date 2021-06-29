15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümündeki sır perdesini aralayacak görüntüler

DÜŞTÜĞÜ UÇURUMUN KENARINDA DÖVÜLMÜŞ

Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürüyor.