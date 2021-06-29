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Giriş Tarihi: 29.6.2021 18:47 Son Güncelleme: 29.6.2021 19:22

15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümündeki sır perdesini aralayacak görüntüler

15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümündeki sır perdesini aralayacak görüntüler

Sultangazi’de 15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümünden kısa süre önce arkadaşları tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Düştüğü uçurumun kenarında dakikalarca dayak yiyen Elif’in göz yaşı döktüğü görülüyor.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulundu. Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.

4 ARKADAŞ SERBEST BIRAKILDI

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DÜŞTÜĞÜ UÇURUMUN KENARINDA DÖVÜLMÜŞ

Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürüyor.

GÖRÜNTÜYÜ KAÇAN ERKEKLER ÇEKMİŞ

Yere yatırılan Çakal uzun süre göz yaşı döküyor. Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.

15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümündeki sır perdesini aralayacak görüntüler | Video

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15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümündeki sır perdesini aralayacak görüntüler
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