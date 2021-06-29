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Giriş Tarihi: 30.6.2021 01:57

3 yaşındaki Emine otobüs altında kaldı

ABBAS ÇAKAR
3 yaşındaki Emine otobüs altında kaldı

Kocaeli İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsünün altında kalan 3 yaşındaki Emine Nur Gezgin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak üzerinde akşam saat 20:40 sularında meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 yaşındaki Emine Nur Gezgin, o esnada sokak üzerinde ilerleyen M.K. idaresindeki özel halk otobüsünün altında kaldı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 3 yaşındaki Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlenirken ailesi ve akrabaları acı haber üzerine sinir krizleri geçirdi.

Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak üzerinde ikamet eden Mahsum Gezgin ile Nezahat Gezgin'in 3 yaşındaki kızları olan Emine Nur Gezgin'in cenazesi olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle gözaltına alınan otobüs şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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3 yaşındaki Emine otobüs altında kaldı
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