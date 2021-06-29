Adana'da taksiciyi öldüren saldırgandan şok ifade! Bu nedenle öldürmüş...

Adana'da taksisine bindiği Fazıl Yoğun'u (47) öldürüp, aracıyla kaçtığı belirlenen Soner Avcı (53), yakalandı. Bir süre önce cezaevinden çıkan Avcı'nın, fuhuş yaptığını düşündüğü eşini taksisiyle taşıdığı için Fazıl Yoğun'u öldürdüğünü öne sürdü.

Olay, 24 Haziran gecesi merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan peş peşe silah sesi duyan mahalleli, bir kişinin yerde yattığını, bir otomobilin de hızla olay yerinden ayrıldığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fazıl Yoğun'u özel bir hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Fazıl Yoğun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.