Son dakika: Adli tıpçı profesöre şantaj davası! Saplantı hale getirmiş...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şerafettin D. hakkında 'Cinsel taciz', 'Hakaret', 'Şantaj', 'Nitelikli tehdit', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Huzur ve sükunu bozma' ve 'Görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı.Yürütülen soruşturma kapsamında Şerafettin D. hakkında ikinci bir dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şerafettin D.'nin N.S'nin arkadaşı Ö.T.'yi arayarak "Bu savaşın son bulması için N.S. tüm ortak tanıdıkları arayarak benim takıntılı aşık olmadığımı söylesin. Aksi takdirde Ankara Barosu'nu arayarak avukatlığını bitireceğim, N.S.'yi rezil edeceğim, staj kurulundaki, ders verdiği, hocalık yaptığı herkese bütün avukatlara rezil edeceğim" ifadelerini kullandığı belirtildi. Şerafettin D.'nin 'Şantaj' suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi.