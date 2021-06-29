Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 5’inci çift kol nakli gerçekleşiyor

Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyon saat 04.00'de başladı. 9 yaşında Kars'ta oyun oynarken meydana gelen patlamada kollarını kaybeden Yavuz Ayılmazdır'ın nakil için İstanbul'dan Antalya'ya geldiği bildirildi. Ameliyata giren Ömer Özkan operasyonun 9 saat süreceğini bildirdi.

KALBİ DE NAKLEDİLİYOR

Beyin ölümü gerçekleşen bağışçının kalbi ise Murat Kahveci'ye naklediliyor. Prof. Dr. Ömer Beyazid tarafından gerçekleştirilen kalp nakli ile birlikte iki konnea, ve iki böbrek naklide yapılıyor. Kalp naklinin 4 saat sürmesi bekleniyor. Nakiller devam ediyor. Beyin Ölümü gerçekleşen bağışçıdan alınan akciğer ise Ankara'ya gönderildi.