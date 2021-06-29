Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 5’inci çift kol nakli gerçekleşiyor
Giriş Tarihi: 29.6.2021 07:58

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 5’inci çift kol nakli gerçekleşiyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 5’inci çift kol nakli gerçekleşiyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Türkiye’nin 5’üncü kol nakli gerçekleşiyor. Beyin ölümü gerçekleşen Şamil Şahin ismindeki bağışçının kolları 36 yaşındaki Yavuz Ayılmazdır’a naklediliyor.

Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyon saat 04.00'de başladı. 9 yaşında Kars'ta oyun oynarken meydana gelen patlamada kollarını kaybeden Yavuz Ayılmazdır'ın nakil için İstanbul'dan Antalya'ya geldiği bildirildi. Ameliyata giren Ömer Özkan operasyonun 9 saat süreceğini bildirdi.

KALBİ DE NAKLEDİLİYOR

Beyin ölümü gerçekleşen bağışçının kalbi ise Murat Kahveci'ye naklediliyor. Prof. Dr. Ömer Beyazid tarafından gerçekleştirilen kalp nakli ile birlikte iki konnea, ve iki böbrek naklide yapılıyor. Kalp naklinin 4 saat sürmesi bekleniyor. Nakiller devam ediyor. Beyin Ölümü gerçekleşen bağışçıdan alınan akciğer ise Ankara'ya gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 5’inci çift kol nakli gerçekleşiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA