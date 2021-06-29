Altıncı katta şüpheli ölüm! Banyo penceresi detayı dikkat çekti!

Olay İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Aladağ 1 Sokak üzerinde yer alan 6 katlı bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk annesi Hülya Karabul (39), en üst kattaki dubleks dairesinde yer alan küçük bir pencereden apartman çatısına çıktı. İki çocuk annesi çatıda bir süre geçirdikten kısa bir süre kendisini bir anda yerde buldu. İki apartman arasındaki boşluğa düşen Karabul kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı. Düşme sesiyle irkilen apartman sakinleri ne olduğunu görmek için bina boşluğuna baktıklarında Karabul'un kanlar içerisindeki bedeniyle karşılaştı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Karabul'u düştüğü yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Karabul, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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PENCERE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Hayatını kaybeden Hülya Karabul'un cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, iki çocuk annesinin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Karadul'un çatıya çıkmak için teras katındaki dairesinde yer alan pencerenin kolaylıkla çıkalabilecek bir yer olmadığı öğrenilirken iki çocuk annesinin çatıya hangi amaçla çıktığı ise merak konusu oldu.