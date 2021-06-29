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Giriş Tarihi: 29.6.2021 23:58

Alzheimer Hastası 87 yaşındaki kadını jandarma buldu

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Alzheimer Hastası 87 yaşındaki kadını jandarma buldu

Karabük'te kaybolan Alzheimer Kadını Jandarma ekipler 1 saat sonra ormanlık alanda buldu.

Safranbolu ilçesine bağlı Akören köyünde ikamet eden 87 yaşındaki H.Ç. isimli kadının çocukları 3 saattir kayıp olduğunu ve annelerinin Alzheimer hastası olduğunu güvenlik kuvvetlerine bildirdi. Jandarma Asayiş ekipleri 1 saatlik arama sonunda komşu köy olan Yörük köyü arazisinde ağaçların altında oturur halde buldu. Bulunan şahsın sağlık durumu iyi olup, ailesine teslim edildi.


Çocukları annelerine bularak eve getiren jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. Karabük İl Jandarma Komutanlığı vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması için Jandarma 7/24 görevinin başındadır dedi.

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Alzheimer Hastası 87 yaşındaki kadını jandarma buldu
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