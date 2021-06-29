Antalya’da tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesindeki müstakil bir evde saat 20.00 sıralarında galericilik yapan Ömer Duran, arkadaşı Üzeyir Ürey ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sokağa taşan tartışmada Ömer Duran elindeki makası Üzeyir Ürey'in göğsüne sapladı. Ürey'in kanlar içinde yere yığıldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Üzeyir Ürey

KURTARILAMADI

Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Üzeyir Ürey, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu sırada olay yeri inceleme ekipleri olayda kullanılan makası delil torbasına aldı. Cinayet sonrası kaçan şüpheli ise Ömer Duran, Toptancı Hali yakınlarında yakalandı.

Suçunu itiraf eden cinayet zanlısı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.