Arkadaşı ölüme çağırdı

Gaziantep'te bir süre önce askerden gelerek babasının kurbanlık hayvan beslediği ahırda çalışmaya başlayan genç, gece yarısı kendisini arayan arkadaşıyla gittiği yerde uğradığı silahla saldırıda yaşamını yitirdi. 21 yaşındaki Tahir Taş'ın arkadaşı ile saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiler arasında alacak verecek sorunu yaşandığı öğrenildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda, bir süre önce askerden gelen ve babasının Sinan Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ahırında kardeşiyle birlikte kurbanlık hayvanların bakımıyla ilgilenen Tahir Taş (21) gece geç saatlerde gelen bir telefondan sonra, kardeşine Gazikent mahallesine gideceğini söyleyerek ahırdan ayrıldı. Gazikent mahallesine giden Taş'ın arkadaşı burada galericilik yaptığı bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bir kişi de Taş ve arkadaşına av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücuduna saçmalar isabet eden Tahir Taş ağır yaralanırken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taş, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Taş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Tahir Taş

Taş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.