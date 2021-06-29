Arkadaşını öldürdü sınırda yakalandı

Konya
'da besi çiftliğinde çalışan Suriye
uyruklu Kusay El Yasin (28), eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşı Mansur El Kaddas
'ı (24) bıçaklayarak öldürdü. Suriye'ye kaçmak isterken sınıra 50 kilometre mesafede yakalanan El Yasin'in, eşini de öldürmeyi planladığı belirtildi. Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında merkez
Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, besi çiftliğinde çalışan Kusay El Yasin, bir süre önce çiftlikte birlikte çalıştığı arkadaşı Mansur El Kaddas'ın telefonuna bakarken eşinin fotoğrafını fark etti. Bunun üzerine Kaddas telefonu alıp hızla uzaklaştı. Durumdan şüphelenen Yasin, bir süre sonra arkadaşının odasına gidip telefonu buldu ve eşinin ismi olduğunu düşündüğü şifreyle telefonu açtı. Arkadaşının eşiyle olan yazışmalarını görünce aldatıldığını anlayan Yasin, arkadaşı Kaddas'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Polis, Suriye'ye kaçmaya çalışan El Yasin'i, eşi Eyfa El Yasin
ve yengesi ile birlikte sınıra 50 kilometre mesafede yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yasin, gazetecilere Arapça olarak "İçim rahatladı" dedi. Öldürülen El Kaddas'ın ailesi, El Yasin'den şikayetçi olmadı. Yasin'in eşini de töreye göre öldürmek için Suriye'ye götürmeye çalıştığı belirtildi.