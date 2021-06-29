Ataköy’de ağaçlık alanda yangın

Yangın, 22.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Ardıç Sokak üzerinde bulunan ağaçlık alanda bilinmeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.



KURU AĞAÇ DALLARINDAN OLUŞAN YIĞIN TAMAMEN YANDI



İtfaiye ekipleri yanan alanda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yanan alanın bölgedeki ağaçların budanan dallarının toplandığı bir yer olduğu öğrenildi. Yangında alanda toplanan budanan kuru ağaç dallarından oluşan yığın tamamen yandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.