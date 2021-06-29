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Giriş Tarihi: 29.6.2021 23:57

Ataköy’de ağaçlık alanda yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ataköy’de ağaçlık alanda yangın

Bakırköy Ataköy’de ağaçlık alan içindeki kuru ağaç dallarının toplandığı alanda yangın çıktı. Kuru ağaç dallarından oluşan yığın çıkan yangında alev alev yandı.

Yangın, 22.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Ardıç Sokak üzerinde bulunan ağaçlık alanda bilinmeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.


KURU AĞAÇ DALLARINDAN OLUŞAN YIĞIN TAMAMEN YANDI

İtfaiye ekipleri yanan alanda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yanan alanın bölgedeki ağaçların budanan dallarının toplandığı bir yer olduğu öğrenildi. Yangında alanda toplanan budanan kuru ağaç dallarından oluşan yığın tamamen yandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Ataköy’de ağaçlık alanda yangın
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